Max Eberl wollte Jürgen Klopp einst nach Gladbach holen. Doch der sagte ab und ging nach Liverpool – Borussia entschied sich stattdessen für André Schubert.

Max Eberl verriet beim Bundesliga-Saisonstart des FC Bayern, dass er einst die Fühler nach Jürgen Klopp ausgestreckt hatte. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl hat zu seiner Zeit als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach kurz die Fühler nach Jürgen Klopp ausgestreckt. „Als er in Dortmund raus war und kurz vor Liverpool stand – in der Phase habe ich mich zumindest auch mal getraut, anzurufen. Das hatte sich dann mit Liverpool erledigt“, sagte der heutige Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München am Freitag bei Sky.

Klopp hatte im April 2015 das Ende seiner Zeit beim BVB angekündigt, im folgenden Oktober übernahm er den FC Liverpool. In Gladbach begann nach dem plötzlichen Rücktritt von Erfolgstrainer Lucien Favre am 20. September 2015 die Trainersuche. Die Borussia spielte zu der Zeit in der Champions League. Statt Klopp übernahm letztlich Ex-St. Pauli-Trainer André Schubert.

Ein Engagement in Gladbach habe „nicht geklappt“, sagte Eberl. Klopp habe mit seinem Schritt nach Liverpool „eine gute Entscheidung getroffen“. Sein Verhältnis zum neuen Bundestrainer sei indes noch immer hervorragend. „Ich freue mich immer, ihn zu sehen, ich höre ihm gerne zu. Er ist ein Fachmann“, so Eberl. (sid/mp)