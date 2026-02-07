„Ich dachte, das reicht“: Dzeko nach Doppelpack für Schalke frustriert

Der FC Schalke 04 hat trotz eines Doppelpacks von Edin Dzeko seine Sieglosserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Miron Muslic kam gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden nach Führung nur zu einem 2:2 (0:0). Die Gäste aus Sachsen holten spät einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

„Ich habe gedacht, das 2:0 hätte gereicht, aber in dieser Liga reicht das nicht“, haderte Dzeko (39) bei Sky. „Wir haben nicht die zwei Gegentore bekommen, weil ich schon weg war“, betonte er – sein Team hatte beide Tore nach seiner Auswechslung kassiert. Dennoch freute sich der Bosnier immerhin über seine sehenswerten Treffer, wobei es ihm „scheißegal“ sei, wie diese zustande kommen.

Seit fünf Spielen sieglos – Schalke wartet auf ersten Dreier

Der Altstar (52., 70.) ließ das Gros der 61.624 Fans bei seinem ersten Startelf-Einsatz von einem Dreier träumen. Schalkes Hasan Kurucay (78.) brachte kurz vor Schluss mit einem Eigentor die Dresdner heran, ehe Thomas Keller (87.) ausglich.

Schalke wartet im neuen Kalenderjahr weiter auf den ersten Sieg und muss um die Tabellenführung bangen. Königsblau gewann keines der letzten fünf Spiele. Die Gäste knüpften dagegen an ihre verbesserte Form im neuen Jahr an, bleiben jedoch vorerst auf Rang 17.

Dzeko trifft doppelt in zweitem Durchgang

Schalkes prominenter Winterneuzugang hatte bereits in einem insgesamt ereignisarmen ersten Durchgang die beste Chance vergeben. Einen zu kurz geratenen Rückpass erlief Dzeko, traf aus spitzem Winkel anstatt des verwaisten Tores jedoch nur das Außennetz.

Mit Schwung und Außenangreifer Adil Aouchiche kamen die Gastgeber aus der Pause. Aouchiche legte von außen auf den Elfmeterpunkt zurück, wo Dzeko den Fuß hinhielt und die Führung besorgte. Ähnlich abgebrüht präsentierte sich der Stürmer rund 20 Minuten später, als er aus dem Stand aus etwa 21 Metern halbhoch links traf. Dann begann Schalke aber zu wackeln. (sid/ea)