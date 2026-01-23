Dzeko-Hype auf Schalke: 1200 Fans beim Training! Debüt gegen Lautern

Neuzugang Edin Dzeko hat einen Hype auf Schalke ausgelöst. Zum öffentlichen Training am Freitagvormittag kamen rund 1200 Fans, um sich die erste Einheit mit dem 39 Jahre alten bosnischen Stürmerstar anzuschauen.

Gleichzeitig erlebten die Fanshops und mobile Stände mit Fanutensilien am Vereinsgelände des Fußball-Zweitligisten einen Ansturm. Tausende Trikots mussten gleich am ersten Tag nach der Verpflichtung des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs mit seinem Namen beflockt werden.

Muslic: „Es spielt nicht Dzeko gegen Kaiserslautern“

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr/Sky) sagte Schalkes Trainer Miron Muslic, Dzeko sei „gesund und absolut fit und wir werden ihn am Sonntag dabei haben“. Muslic warnte allerdings vor übertriebener Euphorie. „Es spielt nicht Edin Dzeko gegen Kaiserslautern, sondern Schalke gegen Kaiserslautern.“

Am Donnerstag hatte die Verpflichtung Dzekos für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Meister von 2009 (mit dem VfL Wolfsburg) soll das Offensivspiel des Zweitliga-Tabellenführers beleben. Mit nur 22 Toren aus 18 Spielen ist Schalke für einen Spitzenreiter bislang ungewöhnlich harmlos im Angriff.

Für Dzeko ist es noch einmal ein Neuanfang. Der einstige europäische Topstürmer war vor 15 Jahren aus Wolfsburg zu Manchester City gewechselt und hatte anschließend noch bei der AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt bei der AC Florenz gespielt. In der Toskana war Dzeko aber kaum noch zum Zug gekommen. (dpa/lam)