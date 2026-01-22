Transfer-Sensation perfekt! Torjäger Dzeko (39) ist von Schalke „beeindruckt“

Die bemerkenswerte Rückkehr von Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko nach Deutschland ist perfekt. Der bald 40 Jahre alte Bosnier soll den FC Schalke 04 in der restlichen Rückrunde der 2. Liga zurück ins Oberhaus schießen. Dzeko unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuvor hatte der 39-Jährige den Medizincheck bestanden.

„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat“, sagte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder. „Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren.“

Dzeko wechselt zu Schalke 04

Dzeko spielte zuletzt für die AC Florenz, kam dort aber kaum noch zum Zug. Zu den finanziellen Modalitäten gab Schalke zunächst keine Auskunft. Der Stürmer war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und vor 15 Jahren zu Manchester City gewechselt. Dzeko spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul.

Bei den Königsblauen könnte er sich indes besser zurechtfinden: Zu Schalke-Trainer Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, soll Dzeko einen guten Draht haben. Zudem ist Abwehrchef Katic seit 2024 sein Mitspieler in der bosnischen Nationalelf.

Dzeko erzielte in seiner Karriere auf Vereinsebene schon 371 Tore

Schalke will mit Dzeko seine Probleme in der Offensive lösen: Nach 18 Spieltagen hat der Revierklub lediglich 22 Tore erzielt. Dzeko verbuchte auf Vereinsebene in 856 Spielen 371 Tore und 153 Vorlagen. In 146 Länderspielen erzielte er 72 Tore.

„Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut“, sagte Dzeko. „Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind.“ (dpa/sid/lam)