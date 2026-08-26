Ein paar Änderungen wird es für die reisefreudigen Fußball-Fans geben, die sich auf neue Alkohol-Regeln an den Spieltagen einstellen müssen.

Prost – aber nicht an den Gleisen! Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart startet am Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky live) die neue Bundesliga-Saison. Ein paar Änderungen wird es für die reisefreudigen Fußball-Fans geben, die sich zur neuen Spielzeit auf neue Alkohol-Regeln an den Spieltagen einstellen müssen. Auch durstige HSV-Anhänger sollten zum Start gewarnt sein. Denn am Bahnhof könnte es teuer werden.

Durch das von der Deutschen Bahn (DB) im Juli eingeführte bundesweite Alkoholkonsumverbot an allen deutschen Bahnhöfen dürfen Fans spätestens ab Mitte Oktober rund um die Spielbesuche keinen Alkohol mehr in Bahnhöfen trinken. Auch in einigen Bundesliga-Stadien gibt es klare Regeln zum Alkoholkonsum.

Bundesweites Alkoholkonsumverbot an allen 5400 Bahnhöfen in Deutschland kommt

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Bis zum 15. Oktober soll bundesweit ein Alkoholkonsumverbot an allen 5400 Bahnhöfen in Deutschland durchgesetzt werden. An vielen Bahnhöfen wurde die Ende Juli von der DB beschlossene Regelung bereits umgesetzt, bis Mitte Oktober soll das Alkoholkonsumverbot dann an allen deutschen Bahnhöfen gelten.

An einigen Bahnhöfen wurde das Alkoholkonsumverbot bereits eingeführt. Sven Hoppe/dpa

Das Verbot bezieht sich laut DB auf den direkten Alkoholkonsum auf Bahnsteigen und in den Bahnhofshallen. Die Gastronomie in den Bahnhöfen bleibt von dem Verbot ausgenommen. Außerdem ist es für die Fahrgäste weiterhin erlaubt, Alkohol verschlossen im Gepäck oder aus Einkäufen mitzunehmen.

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HSV-Fans dürfen am Dortmunder Hauptbahnhof keinen Alkohol trinken

Die DB setzt die neue Regelung zum Alkoholkonsum an Bahnhöfen auf Grundlage des Hausrechts durch. Weil laut DB an vielen Bahnhöfen eine lokale Anpassung der jeweiligen Hausordnungen in Abstimmung mit Kommunen, Behörden und Verwaltungen nötig sind, wird das Verbot bis zum 15. Oktober schrittweise eingeführt.

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Einige große Bahnhöfe in Deutschland sind bereits jetzt alkoholfrei. Dazu gehören unter anderem die an Fußball-Spieltagen hochfrequentierten Bahnhöfe in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und München. Somit sollten diejenigen der mindestens 8000 HSV-Fans, die am Samstag mit der Bahn zum Auftaktspiel beim BVB (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) reisen, davon absehen, Bier oder anderen Stoff am Dortmunder Hauptbahnhof zu trinken.

Am Hauptbahnhof in Berlin, in Berlin-Gesundbrunnen oder an den Hauptbahnhöfen in Braunschweig und Kiel gilt das Alkoholkonsumverbot zum Beispiel erst ab dem 1. September.

Wer soll das alles kontrollieren? Das sagte die DB

Weil es sich bei dem Alkoholkonsumverbot auf Bahnsteigen und in den Bahnhofshallen um eine Maßnahme des Hausrechts handelt, ist die DB selbst für die Kontrolle und Durchsetzung der Regelung zuständig. Dabei verwies die Bahn insbesondere bei Fußballspielen auf die Zusammenarbeit der DB Sicherheit mit den Ordnungsbehörden, den Veranstaltern und der Polizei.

Um das Alkoholkonsumverbot an den Bahnhöfen durchzusetzen, gehen wir bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen mit Augenmaß vor. DB

„Um das Alkoholkonsumverbot an den Bahnhöfen durchzusetzen, gehen wir bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen mit Augenmaß vor“, teilte die DB mit. „Polizei und DB Sicherheit sind im Bahnhof sichtbar präsent und deeskalieren, falls nötig.“ Verstöße gegen das Alkoholkonsumverbot werden laut DB mit einem sofortigen Platzverweis geahndet. Auch Bußgelder sind möglich.

Für staatliche Sicherheitsmaßnahmen ist an deutschen Bahnhöfen die Bundespolizei zuständig. Die Bundespolizei im Land Nordrhein-Westfalen, das mit sechs Vereinen gleich ein Drittel aller Bundesligaklubs stellt, verwies auf Anfrage zur Mehrbelastung durch das Alkoholkonsumverbot auf die Zuständigkeit der DB.

In Fernzügen ist Alkohol erlaubt – in vielen Regionalbahnen nicht

In Fernzügen können Fußballfans trotz der neuen Regeln weiterhin Alkohol konsumieren. Die DB verkauft beispielsweise im Boardbistro selbst alkoholische Getränke. Auch mitgebrachter Alkohol darf weiterhin in den Fernzügen getrunken werden. Die DB weist beim Alkoholkonsum in den Zügen aber auf die gängigen Verhaltensregeln hin. Im Regionalverkehr gibt es laut DB keine bundeseinheitliche Regelung. In vielen Regionalbahnen ist der Alkoholkonsum verboten.

Promille-Grenzen gibt es einigen Bundesliga-Stadien

Der Alkoholkonsum ist für Fans nicht nur unterwegs geregelt. Auch in einigen Bundesliga-Stadien sieht die Stadionordnung eine Promillegrenze vor. Eine einheitliche Regel gibt es aber nicht. Diese Promillegrenzen gelten bei den 18 Erstligaklubs:

Promillegrenze von 1,0: VfB Stuttgart

Promillegrenze von 1,1: SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig

Promillegrenze von 1,6: Eintracht Frankfurt, SC Paderborn, FC Schalke 04

Beim FC Bayern München, der TSG 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen, FC Augsburg, FSV Mainz 05, SV Werder Bremen, 1. FC Köln und der SV Elversberg gibt es keine klar bezifferte Promillegrenze. Union Berlin, der HSV und Borussia Dortmund machen keine Angabe zu Promillegrenzen im Stadion. (dpa/la)