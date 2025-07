Durchbruch! Leverkusen lässt Leader Xhaka nach England ziehen

Bayer Leverkusen hat für den Wechsel von Granit Xhaka zum Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland offenbar grünes Licht gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Transfer des Schweizer Nationalspielers zeitnah offiziell werden. Dem Vernehmen nach wird eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro fällig, in Sunderland soll Xhaka bis 2027 unterschreiben.

Die Werkself verliert damit wohl einen weiteren Leistungsträger. Xhaka war 2023 vom FC Arsenal nach Leverkusen gewechselt, in der Folge hatte er großen Anteil am Gewinn des ersten Meistertitels und des DFB-Pokals. Vor ihm hatten in diesem Sommer bereits Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide zum FC Liverpool) und Jonathan Tah (zu Bayern München) sowie Erfolgstrainer Xabi Alonso (zu Real Madrid) den Klub verlassen.

Xhaka wechselt zu Sunderland in die Premier League

Um Xhakas Zukunft war in den vergangenen Tagen und Wochen ein Rätselraten ausgebrochen – auch weil immer mehr Klubs Interesse an dem 32-Jährigen zeigten. So wurde er zunächst mit der AC Mailand in Verbindung gebracht, später wurde unter anderem über eine Einigung zwischen Spieler und dem saudischen Klub Neom SC berichtet. Auch die türkischen Klubs Fenerbahce und Galatasaray Istanbul sollen zeitweise interessiert gewesen sein.

Xhaka, der in Leverkusen einen Vertrag bis 2028 besitzt, absolvierte für Bayer insgesamt 99 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Dazu bereitete er neun Treffer vor. (sid/hen)