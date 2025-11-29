„Du kannst keine Kuh trinken“: Werder-Star Boniface spricht über Social-Media-Posts

Werder Bremens Angreifer Victor Boniface sieht die teilweise Verwunderung über seine Social-Media-Aktivitäten gelassen. Auch bei Bayer Leverkusen habe er ähnliche Posts abgesetzt wie nach seinem Wechsel an die Weser.

„Der Unterschied ist: Damals habe ich Tore geschossen und wir haben alles gewonnen“, sagte Boniface dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Niemand hat darüber gesprochen. Im Leben gibt es Hochs und Tiefs, gerade habe ich ein kleines Tief.“ Er poste „diese Sachen doch nur, um mich ein bisschen abzulenken von allen anderen Dingen“. Es sei nichts Ernstes und er schade niemandem.

Boniface auf Instagram: „Das Leben ist wie ein Schuh“

„Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist“, lautete einer der Posts des Werder-Zugangs, der im grün-weißen Trikot noch nicht so richtig durchgestartet ist. Dennoch gebe er alles, sagte Boniface.

„Ob ich in der Startelf spiele oder nicht, spielt keine Rolle, ob ich Vollgas gebe“, sagte Boniface. „Ich versuche immer, 100 Prozent zu geben. Was mich wirklich ärgert, ist, dass ich noch kein Tor gemacht habe. Wobei für mich klar ist: Boni steht nicht nur für Tore und Assists.“

Gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) will Boniface an Werders fünftem Saisonsieg mitarbeiten. (sid/jh)