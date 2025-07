„Du bist allein im Kraftraum“: Matthäus denkt an Bayern-Star Musiala

Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala glaubt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus an eine erfolgreiche Rückkehr des Münchners. „Ich kenne Jamal und weiß, dass er ein stabiles Umfeld hat. Er ist jemand, der auch in so einer schwierigen Phase niemals nachlässt“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne: „Trotz seiner Erfolge in jungen Jahren, trotz des Hypes um seine Person ist er immer mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben.“

Musiala hatte sich im Viertelfinalduell bei der Klub-WM mit dem FC Bayern gegen Paris Saint-Germain (0:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit dem Keeper Gianluigi Donnarumma das linke Wadenbein gebrochen. Solch eine Verletzung „wünsche ich keinem“, schrieb Matthäus: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig die Zeit in der Reha ist. Du kannst nicht mit deinen Teamkollegen trainieren. Die anderen haben gemeinsam Spaß auf dem Platz, du bist allein im Kraftraum. Es geht einem vieles durch den Kopf.“

Matthäus: „Die nächsten Monate werden für ihn nicht einfach“

Nach seinen vorherigen Verletzungen sei Musiala aber bereits „stark zurückgekommen“ und habe „gleich wieder funktioniert, so wie bei seinem Comeback mit drei Toren bei der Klub-WM gegen Auckland“, so Matthäus weiter: „Die nächsten Monate werden für ihn nicht einfach. Ich hoffe, dass er auch jetzt noch einmal so stark ist. Das Wichtigste ist, dass er ohne Zeitdruck gesund wird.“

Musiala war gegen PSG nach über drei Monaten in die Startelf der Bayern zurückgekehrt. Wegen eines Muskelbündelrisses aus dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg Anfang April hatte er bereits die komplette Endphase der abgelaufenen Saison verpasst und war auch bei der Klub-WM vorerst nur als Joker zum Einsatz gekommen. (sid/hen)