Luca Killian hält sich die Hände vor den Kopf.

Kölns Luca Killian bleibt vom Pech verfolgt. Foto: imago/Chai v.d. Laage

Dritter Kreuzbandriss! Köln-Profi droht jetzt das Karriere-Ende

Schlimme Nachricht für den HSV-Mitaufsteiger 1. FC Köln: Abwehrspieler Luca Kilian hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für mehrere Monate aus!

Der 26-Jährige verletzte sich am Montag im Training des Bundesligisten, eine MRT-Untersuchung bestätigte die schwere Diagnose. Kilian könnte laut „Bild“ sogar das Karriereende drohen

„Es ist unglaublich bitter, dass Luca nun schon zum dritten Mal betroffen ist. Als FC-Familie werden wir ihn eng begleiten, ihm bestmögliche Unterstützung geben“, sagte Sportdirektor Thomas Kessler.

Luca Kilian: Dritter Kreuzbandriss in anderthalb Jahren

Für Kilian ist es bereits die dritte Verletzung dieser Art innerhalb von anderthalb Jahren. Zuvor hatte der Innenverteidiger Ende März 2024 und im Dezember 2024 jeweils einen Kreuzbandriss erlitten. Sein letztes Profispiel über 90 Minuten für den Zweitliga-Meister absolvierte Kilian bei der 1:5-Niederlage gegen Leipzig im März 2024. (sid/sd)

