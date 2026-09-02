Mit seinem Wechsel nach Amsterdam vervollständigt Thilo Kehrer das deutsche Trio im Team. Bei Monaco kam er zuletzt kaum noch zum Zug.

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer wechselt auf Leihbasis nach Amsterdam IMAGO / Sportfoto Rudel

Ajax Deutschland! Mit Thilo Kehrer wechselt ein weiterer DFB-Star nach Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister verpflichtete den 29-Jährigen auf Leihbasis von der AS Monaco für ein Jahr. Eine Kaufoption soll es laut Medienberichten nicht geben.

Ich habe in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Klubs gespielt und möchte meine Erfahrungen einbringen. Thilo Kehrer

„Thilo ist ein äußerst professioneller und versierter Spieler, der einen reichen Erfahrungsschatz mitbringt. Er verfügt über eine starke Mentalität und ist es gewohnt, unter Druck auf höchstem Niveau zu spielen“, sagte Ajax-Sportdirektor Jordi Cruyff.

Ajax Amsterdam leiht Thilo Kehrer aus Monaco aus

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„Ich habe in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Klubs gespielt und möchte meine Erfahrungen einbringen“, sagte Kehrer (28 Länderspiele).

Auch Brandt und ter Stegen spielen bei Ajax

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In Amsterdam trifft der ehemalige Schalker Kehrer auf den früheren DFB-Spieler Julian Brandt sowie auf Nationaltorwart Marc-André ter Stegen. Mittelfeldspieler Brandt war im Sommer ablösefrei zu Ajax gewechselt. Nach anfänglichen Kurzeinsätzen hat sich der Ex-Dortmunder in seiner neuen Mannschaft mittlerweile einen Stammplatz erkämpft.

Der vom FC Barcelona ausgeliehene ter Stegen stand in allen Ligaspielen der Saison im Ajax-Tor.

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Einen Stammplatz konnte Kehrer in Monaco jüngst nicht ergattern. In den bisherigen zwei Ligaspielen kam der Verteidiger nur eine Minute zum Einsatz. In der vergangenen Saison war Kehrer im Fürstentum noch in der Innenverteidigung gesetzt und stand bei all seinen 28 Liga-Einsätzen in der Startelf. Sein Vertrag in Monaco läuft noch bis Ende Juni 2028. (dpa/mkw)