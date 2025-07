„Dringend“: Weltmeisterin sagt, was die DFB-Frauen von England lernen müssen

Die frühere Nationalspielerin Anja Mittag sieht die Entwicklung im Land des alten und neuen Europameisters England als Vorbild für den Frauenfußball in Deutschland. Für die Weltmeisterin von 2007 liegt der Schlüssel zum Erfolg in einer starken heimischen Liga. „Es ist wichtig, dass wir hier eine konkurrenzfähige Liga schaffen, die auch Spielerinnen aus anderen Topnationen anzieht“, schrieb Mittag in ihrer Sport1-Kolumne.

Da müsse Deutschland „dringend ansetzen“. Demnach müsse es „oberste Priorität sein, die Liga für deutsche Spielerinnen interessant zu gestalten, dass sie auch in Deutschland bleiben. Je mehr Nationalspielerinnen in der Bundesliga vertreten sind, desto stärker ist die Liga“, so Mittag, die unter anderem für Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg spielte.

Das Comeback von England im EM-Finale gegen Weltmeister Spanien (3:1 n.E.) zeuge von „enormer Qualität“ Dass auch die Champions League mit dem FC Arsenal von einem englischen Team gewonnen wurde, sage „alles über die Qualität der Liga und die der englischen Spielerinnen aus“.

Anja Mittag rät zu guter Nachwuchsarbeit

Für die Bundesliga gehe es nun auch darum, den Zuschauerschnitt zu verbessern sowie deutsche und internationale Ausnahmespielerinnen von der Liga zu überzeugen. Insbesondere im Nachwuchs müsse ein „gutes Fundament“ gebildet werden.

Mittag lief von 2004 bis 2017 insgesamt 158 Mal für die DFB-Frauen auf. Neben dem WM-Titel 2007 gewann sie 2005, 2009 und 2013 die EM, 2016 war sie beim olympischen Gold-Triumph in Rio dabei. (sid/hen)