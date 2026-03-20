Dreijahresvertrag: Top-Klub macht bei Bayern-Star Ernst

Der italienische Top-Klub AC Mailand macht im Werben um Nationalspieler Leon Goretzka offenbar Ernst: Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, hat der Tabellenzweite der Serie A dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler des FC Bayern einen Dreijahresvertrag angeboten. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.

Mit dem Vorstoß will der Leihverein von Niclas Füllkrug dem Bericht zufolge Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der 67-malige Nationalspieler gelte als Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri. Die Rossoneri bieten Goretzka demnach ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni an.

AC Mailand will Juventus im Poker um Goretzka ausstechen

Dass Goretzkas Vertrag nach acht Jahren in München nicht verlängert wird, hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Ende Januar angekündigt, Ende Februar hatte die „Gazzetta dello Sport“ dann bereits über das Juve-Interesse berichtet.

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Neben den beiden italienischen Klubs gelten den Berichten der Zeitung zufolge aber auch Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien als Interessenten. Goretzka liebäugelte bereits öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland. (sid/vb)