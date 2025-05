Dreierpack in Rekordzeit: Ex-Bundesliga-Star schießt Gegner im Alleingang ab

In Leipzig konnte der Norweger Sörloth vor fünf Jahren nicht überzeugen. In Spanien sieht es ganz anders aus. Der 29-Jährige ist in aller Munde – und wird bereits als Legende gefeiert.

Der frühere Bundesliga-Profi Alexander Sörloth hat beim 4:0-Sieg seines Klubs Atlético Madrid über Real Sociedad San Sebastián einen Viererpack erzielt und gleich zwei Rekorde in der spanischen Fußball-Liga aufgestellt. Der 29-jährige Norweger erzielte den schnellsten und auch den frühesten Hattrick der Primera División. Die Show des Norwegers war in aller Munde. „Unglaublich“, hieß es etwa im Radiosender „Cope“.

Der gebrochene Rekord war aus dem Jahr 1941

Der frühere Leipziger traf im Estadio Metropolitano in der 7., in der 10. und in der 11. Minute. Damit übertraf er eine 84 Jahre alte Bestmarke für den frühesten Hattrick. Den alten Rekord hatte der Valencia-Spieler Mundo 1941 ebenfalls gegen San Sebastián 15 Minuten nach Anpfiff geschafft, wie der TV-Sender RTVE, die Fachzeitung „El Mundo“ und andere spanische Medien berichteten.

Außerdem erzielte Sörloth – der nur wegen einer Sperre von Stammstürmer Julián Alvarez von Anfang an auf den Platz durfte – den schnellsten Hattrick der Liga-Geschichte. Er brauchte für seine drei Treffer lediglich drei Minuten und 57 Sekunden, womit er den früheren Atlético-Profi Kevin Gameiro übertrumpfte. Der Franzose hatte in der Saison 2016/2017 für seine drei Tore gegen Sporting Gijón vier Minuten und 44 Sekunden benötigt.

Tore am laufenden Band

Sörloth machte Viererpack gegen seinen Ex-Klub

Doch mit diesen beiden Rekorden hatte der Stürmer nicht genug: Noch vor der Pause – und zwar in der 30. Minute – traf er auch noch zum Endstand. Bemerkenswert ist, dass Sörloth seine Show gegen einen früheren Arbeitgeber ablieferte, denn er war zwischen 2021 und 2023 an San Sebastián ausgeliehen.

Zuvor hatte der Mann aus Trondheim 2020/21 in Leipzig nicht überzeugen können. In Madrid kommt er zwar meistens von der Bank, liegt aber mit 17 Toren bereits auf Platz vier der Liga-Torjägerliste. Damit trug er entscheidend dazu bei, dass Atlético als Tabellendritter die Teilnahme an der nächsten Champions League sicher hat. Einen Viererpack hatte Sörloth erst vor fast einem Jahr beim sensationellen 4:4 des FC Villarreal gegen Real Madrid geschafft. „El Mundo“ erhob ihn nun zum „legendären Pistolero, der Rekorde pulverisiert“. (dpa/vb)