Drei Tore in der Nachspielzeit! Barcelona gewinnt wilden Clásico gegen Real

„Finalspezialist“ Hansi Flick hat den FC Barcelona zum nächsten Titel geführt. Der Meister besiegte im Finale des spanischen Supercups den Erzrivalen Real Madrid in Dschidda mit 3:2 (2:2) und sorgte damit dafür, dass Flicks bemerkenswerte Serie hielt. Der ehemalige Bundestrainer gewann mit dem Clásico auch sein achtes Endspiel als Coach.

Raphinha (36., 73.) und Robert Lewandowski (45.+4) sorgten mit ihren Toren für den Sieg im Clásico in Saudi-Arabien. Vinícius Júnior (45.+2) und Gonzalo García (45.+6) glichen für die Königlichen zweimal aus. Damit verpasste der ehemalige Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso seinen ersten Titel als Coach von Real. Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte angeschlagen.

Clásico: Barça und Real treffen in der Nachspielzeit

Real zog sich von Beginn an weit zurück und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Daraus entstand die erste Chance durch Vinícius Júnior (15.). Barcelona dominierte danach mit viel Ballbesitz die Begegnung. Die Führung durch Raphinha war verdient, eine Minute zuvor hatte der Brasilianer noch eine große Chance ausgelassen.

Es folgte eine verrückte Nachspielzeit: Nach einem starken Solo glich Vinícius Júnior zunächst aus. Der Ex-Münchner Lewandowski brachte die Katalanen erneut nach vorne, doch García hatte im ersten Durchgang das letzte Wort.

Barcelonas Raphinha stoppt Aufschwung von Real Madrid

In Hälfte zwei wurde Real aktiver, doch Raphinha schnürte den Doppelpack. Danach brachte Alonso den zuletzt verletzten Superstar Kylian Mbappé – ohne Erfolg. Die stolze Serie von Flick hielt, auch wenn Frenkie de Jong nach einem Foul an Mbappé in der Nachspielzeit noch die Rote Karte sah.

Im Halbfinale hatte sich Barça mit 5:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt, Real besiegte den Stadtrivalen Atlético Madrid 2:1. (mp/sid)