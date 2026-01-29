Drastische Maßnahme: Ex-Nationaltrainer lebenslang gesperrt

Der ehemalige Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft Li Tie sowie 72 weitere Personen sind lebenslang gesperrt worden. Das teilte der nationale Verband CFA am Donnerstag mit. Zudem wurden 13 Spitzenvereine wegen Spielmanipulation und Korruption mit Punktabzug und Geldstrafen belegt.

Die Strafen seien nach einer „systematischen Überprüfung“ verhängt worden und notwendig, „um die Disziplin in der Branche durchzusetzen, das Fußballumfeld zu bereinigen und einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten“, schrieb der Verband auf seinem offiziellen Social-Media-Account. Aus dem Statement ging nicht hervor, wann und wie die zuletzt bekannt gewordenen Spielmanipulationen stattgefunden haben.

Li Tie spielte von 2002 bis 2006 beim FC Everton

Unter Staatspräsident Xi Jinping hat in den letzten Jahren eine umfassende Antikorruptionskampagne den chinesischen Fußball erfasst. Mehrere hochrangige Verbandsfunktionäre wurden ihres Amtes enthoben, während Dutzende von Spielern wegen Spielmanipulation und Glücksspiel gesperrt wurden.

So war auch der frühere Everton-Profi Li, der von 2019 bis 2021 die Nationalmannschaft betreut hatte, 2024 zu 20 Jahren Haft wegen Bestechung verurteilt worden. Auch er befindet sich laut CFA unter den Personen, die nun lebenslang für alle Aktivitäten im Fußball gesperrt wurden.

Auch die Vereine, die bestraft wurden, sind namhaft. Von den 16 Klubs, die in der höchsten chinesischen Liga CSL spielen, sind elf Vereine vom Punktabzug und den Geldstrafen betroffen. So müssen Vizemeister Shanghai Shenhua sowie Tianjin Jinmen Tiger mit den härtesten Sanktionen rechnen: Zehn Punkte Abzug und eine Million Yuan (circa 120.000 Euro) Geldstrafe, wenn die Saison 2026 im März beginnt. Meister Shanghai Port drohen fünf Zähler Abzug und eine Strafe von 400.000 Yuan. (sid/hmg)