Dramatischer Ski-Unfall: Ex-Hertha-Manager Preetz schwer verletzt

Der frühere Hertha-Manager Michael Preetz ist bei einem Ski-Unfall in Österreich schwer gestürzt. Mehrere Rippen sind gebrochen, dazu kam es zu einem Lungenkollaps. Jetzt spricht der 58-Jährige über seinen Zustand.

Michael Preetz ist bei einem Ski-Ausflug in Österreich schwer verunglückt. Der frühere Bundesliga-Manager stürzte auf einer vereisten Piste und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu.

Michael Preetz nach Ski-Unfall: Mehrere Rippen gebrochen

Gegenüber der „Bild“ schilderte der Geschäftsführer des Drittligisten MSV Duisburg den Unfallhergang. „Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin. Dabei bin ich voll auf die Rippen gekracht“, sagte der 58-Jährige.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Laut dem Bericht brach sich der frühere Hertha-Manager mehrere Rippen und erlitt zudem einen Lungenkollaps. Preetz wurde in eine Klinik gebracht.

Michael Preetz bangt um schnelle Genesung

Die Schmerzen seien deutlich spürbar. „Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot“, sagte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig von 1999.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Heiratsantrag an seinen Partner: Amateur-Schiri verprügelt und schwer verletzt

Für Preetz steht nun die vollständige Genesung im Vordergrund. „Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann“, erklärte er. Preetz ist seit Januar 2024 als Geschäftsführer beim MSV Duisburg tätig. Der Aufsteiger steht aktuell in der 3. Liga auf Rang zwei. (dpa/mp)