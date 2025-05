Drama um Ex-Bundesliga-Star: Lucio ins Krankenhaus eingeliefert

Sorge um den früheren Bundesliga-Star Lucio: Der brasilianische Fußball-Weltmeister von 2002, der acht Jahre in Deutschland für Bayern München und Bayer Leverkusen gespielt hatte, ist mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Brasilia eingeliefert worden.

Der 47-Jährige sei „bei Bewusstsein und stabil“, heißt es in einer Mitteilung des Hospital Brasilia. Der frühere Abwehrstar werde „von einem multidisziplinären Team betreut“, er erhalte „eine spezialisierte medizinische Überwachung zur Behandlung der Verbrennungen“.

Das könnte Sie auch interessieren: „War hier so glücklich“: Frau von Xabi Alonso verlässt Leverkusen schweren Herzens

Lucimar da Silva Ferreira wechselte 2001 nach Leverkusen, drei Jahre später holte ihn der FC Bayern. Der für seinen Offensivdrang berühmte Abwehrspieler lief 105-mal für die brasilianische Nationalmannschaft auf. Mit den Münchnern wurde er je dreimal Meister und DFB-Pokalsieger, mit der Seleção siegte er vor 23 Jahren im WM-Endspiel in Yokohama 2:0 gegen Deutschland. Mit Inter Mailand gewann Lucio 2010 die Champions League – im Finale gegen den FC Bayern. 2019 beendete er seine Spielerkarriere im Trikot des Brasiliense FC. (sid/mp)