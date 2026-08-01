Schreckmoment für Schalke 04: Neuzugang Robin Gosens musste beim 5:0-Testspielsieg in Kassel nach einem frühen Foul verletzt vom Platz. Auch Dejan Ljubicic erwischte es – beide sollen nun per MRT untersucht werden.

Eine Verletzung von Neuzugang Robin Gosens hat für einen Schreckmoment beim FC Schalke 04 gesorgt. Der 24-malige Nationalspieler musste beim lockeren Testspielsieg seines neuen Vereins beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) nach einem Foul früh den Platz verlassen.

Konkrete Informationen zur möglichen Verletzung gab der Klub zunächst nicht bekannt. Bereits in der ersten Spielminute wurde Gosens hart gefoult, 20 Minuten später ging es für den Linksverteidiger dann nicht mehr weiter. Auch im Anschluss blieben die Schalker nicht im Glück, auch Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic musste in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden.

Nach Informationen der „Bild“ müssen sich beide Spieler in Gelsenkirchen nun einer MRT unterziehen. Bei Gosens wird der Oberschenkel kontrolliert, Ljubicic soll sich am Knie verletzt haben. (sid/mp)