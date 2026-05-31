Doping-Ärger für DFB-Star! Lange Sperre droht

Laura Freigang muss möglicherweise eine Sperre befürchten – obwohl gegen die Stürmerin von Eintracht Frankfurt kein Doping-Verdacht besteht. Hintergrund sind offenbar formale Melde-Versäumnisse im Rahmen von Anti-Doping-Kontrollen.

Nach Informationen des „Kicker“ soll die 28-Jährige binnen eines Jahres dreimal nicht an dem Ort angetroffen worden sein, den sie zuvor für mögliche Kontrollen angegeben hatte. Solche Angaben müssen Athletinnen und Athleten im sogenannten Meldesystem hinterlegen, damit unangekündigte Tests möglich sind.

Laura Freigang: Verstoß gegen Doping-Meldepflichten?

Wichtig dabei: Ein Doping-Vorwurf steht gegen Freigang nicht im Raum. Alle bei ihr durchgeführten Tests sollen negativ ausgefallen sein. Es geht in dem Fall nach aktuellem Stand ausschließlich um mögliche Verstöße gegen formale Meldepflichten.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Showdown: Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge

Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge Müll-Flut: So kämpft die Stadt gegen Sünder

So kämpft die Stadt gegen Sünder Die dunkle Welt des Fabian Z.: Er soll im Netz junge Mädchen sexuell gequält und erniedrigt haben

Er soll im Netz junge Mädchen sexuell gequält und erniedrigt haben Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Der unfassbare HSV-Trikot-Boom & St. Paulis Zukunfts-Rätsel

Der unfassbare HSV-Trikot-Boom & St. Paulis Zukunfts-Rätsel 28 Seiten Plan 7: Der einzige Wasserzirkus Europas, Linkin Park & Tipps für jeden Tag

Der dritte mutmaßliche Verstoß wird dem Bericht zufolge derzeit noch geprüft. Sollte er tatsächlich als Regelverstoß gewertet werden, könnte der Fall vor dem DFB-Sportgericht landen. Dort würde dann über ein mögliches Strafmaß entschieden. Im Raum steht im äußersten Fall eine Sperre von bis zu zwei Jahren.

Laura Freigang wurde nicht für die Länderspiele nominiert

Für Freigang und Eintracht Frankfurt wäre eine solche Entscheidung ein schwerer Schlag. Die Angreiferin zählt seit Jahren zu den prägenden Spielerinnen des Vereins und gehört auch im deutschen Frauenfußball zu den bekanntesten Gesichtern.

Das könnte Sie auch interessieren: Bittere Kunde für Alexandra Popp: DFB-Legende muss künftig in der 3. Liga spielen

Zuletzt war Freigang nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Mit dem schwebenden Verfahren soll diese Entscheidung allerdings nichts zu tun haben. Eintracht Frankfurt äußerte sich bislang nicht öffentlich zu dem Fall. Nach „Kicker“-Informationen soll sich der Verein jedoch für seine Spielerin einsetzen.