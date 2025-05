Doch ablösefrei: Hamburger Jung Tah wechselt zum FC Bayern

Seit geraumer Zeit hat sich der Transfer abgezeichnet, am Donnerstagmorgen vermeldete der FC Bayern dann Vollzug: Nationalspieler Jonathan Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Der gebürtige Hamburger und frühere HSV-Profi, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, unterschrieb beim Rekordmeister bis Sommer 2029.

„Ich freue mich sehr, beim FC Bayern zu sein“, sagte Tah einer Vereinsmitteilung zufolge. Dabei hatte es lange so ausgesehen, als würde der 29-Jährige nach Spanien zum FC Barcelona wechseln. Dieser Plan zerschlug sich aber wegen finanzieller Engpässe bei den Katalanen. Nun also der Wechsel nach München. „Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen“, so der Innenverteidiger, der als Wunschspieler von Sportchef Max Eberl galt und gilt.

?️ ???????? ???: "Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen."#ServusJona pic.twitter.com/aIKV9x993O — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2025

„Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben“, sagte Eberl. „Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr.“

Ob Tah, wie von den Bayern erhofft, bereits bei der Mitte Juni beginnenden Klub-Weltmeisterschaft wird spielen können, ging aus der Vereinsmitteilung nicht hervor. Leverkusen hatte zuletzt Hoffnungen gehegt, hierfür doch noch eine Ablösezahlung der Bayern zu erhalten. (max)