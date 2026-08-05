Superstar Cristiano Ronaldo präsentiert sich mit einem Trikot des spanischen Zweitligsten UD Almeria. Was hinter der Aktion steckt.

Wenn Superstar Cristiano Ronaldo etwas mit seinen allein bei Instagram über 678 Millionen Followern teilt, hat das sofort spürbare Effekte. Sein Verhalten hat oft extreme Folgen, die auch schon Coca-Cola zu spüren bekam. Nun sorgt ein Trikot-Bild für Schockwellen unter seinen Fans.

Die bloße Präsenz von CR7 reicht aus, um eine wirtschaftliche und mediale Dynamik zu erzeugen. Nach einer Pressekonferenz 2021 fielen zum Beispiel die Aktien des Softdrinkriesen rapide, weil er zwei Coca-Cola-Flaschen vom Podium entfernte und zum Wassertrinken aufforderte.

Wenn Ronaldo etwas postet, spielt der Aktienmarkt verrückt

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Ronaldo sorgt aber natürlich auch für Gewinne. So stieg der Kurs der „Red Devils“ laut Statista bei seinem Wechsel im gleichen Jahr zu Manchester United innerhalb kürzester Zeit um zwölf Prozent.

Bei jedem seiner bisherigen Vereine ließ er die Nachfrage nach Trikots und Tickets in die Höhe schnellen. Und sein letzter Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr brachte die Instagram-Seite des vorher unbekannten Klubs weltweit in die Top 10.

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Davon könnte nun auch der spanische Zweitligist UD Almeria profitieren. Denn Weltstar Ronaldo zeigt sich mit dem Trikot der Südspanier und sorgte für Wirbel unter seinen Fans.

Ronaldo ist Co-Eigentümer bei UD Almeria

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Der Hintergrund: Für den portugiesischen Helden gab es in der Saisonvorbereitung ein besonderes Spiel: Sein derzeitiger Arbeitgeber Al-Nassr traf auf den spanischen Klub UD Almeria. Cristiano Ronaldo ist mit 25 Prozent Co-Eigentümer des spanische Zweitligisten und schaute sich daher das Spiel gemeinsam mit dem Vereinspräsidenten Mohammad Al-Khereiji von der Tribüne aus an. Almeria entschied das Spiel mit 2:0 für sich.

Almeria scheint nicht nur sponsorentechnisch von der Reichweite Ronaldos profitieren zu wollen, auch sportlich soll die Strahlkraft des 41-jährigen dem Verein helfen. Sie könnte bei Verhandlungen mit potentiellen Neuzugängen ein entscheidender Faktor sein. Der Verein des Superstars könnte nach drei Saisons in der Zweitklassigkeit den Weg in die La Liga zurückfinden. In diesem Jahr scheiterten sie im Playoff-Finale am FC Malaga.