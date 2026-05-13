Diese WM-Diskussion findet Ex-HSV-Keeper Adler „nicht fair“

Der frühere Nationaltorhüter René Adler sieht die anhaltende Diskussion über Oliver Baumann im Vorfeld der WM kritisch.

Diese sei der deutschen Nummer eins gegenüber „nicht fair“, sagte Ex-HSV-Keeper Adler: Der Hoffenheimer habe „eine wirklich sehr, sehr gute WM-Qualifikation gespielt. Wir sollten damit anfangen, einfach mal wertzuschätzen, was wir an ihm haben.“

Adler fordert Ende der Neuer-Spekulationen

Adler zeigte kein Verständnis dafür, dass zwischenzeitlich über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) diskutiert worden war. „Ich habe absoluten Respekt vor Manu und seinen Leistungen in dieser Saison, aber er macht es nicht mehr, er ist zurückgetreten“, sagte der 41-Jährige: Es gebe hierzulande „vielleicht nicht mehr dieses alles überstrahlende Torwartdenkmal“, Deutschland habe aber weiterhin „gute Torhüter. Und dann geht es auch darum, zu akzeptieren, was man hat.“

Oliver Baumann (r., neben Alexander Nübel) soll bei der WM die deutsche Nummer eins sein. imago/Sportfoto Rudel Oliver Baumann (r., neben Alexander Nübel) soll bei der WM die deutsche Nummer eins sein.

Ansonsten, ergänzte Adler beim Nachrichtenportal „web.de“, schwäche man „mit so einer Diskussion möglicherweise jetzt schon die Mannschaft. Denn in dem Moment, in dem du Baumann auch nur ein Stück schwächst, schwächst du das gesamte Team.“

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Der zwölfmalige Nationalspieler empfahl Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem, den Münchner Jonas Urbig als Nummer zwei hinter Baumann mitzunehmen: „Er deckt die Rolle ab als potenzielle neue Nummer eins, die WM-Erfahrung sammeln kann und dazu die Rolle als jemand, den du im Notfall kalt in ein Spiel reinwerfen kannst.“ (sid/vb)