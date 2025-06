Diese Nationalmannschaft bestreitet Freundschaftsspiele in Norddeutschland

Auf dem erhofften Weg in einen internationalen Fußballverband sammelt das Nationalteam Grönlands Spielpraxis in Deutschland. Das Ergebnis ist für die Auswahl der größten Insel der Erde zweitrangig.

Grönlands Fußball-Nationalmannschaft hat in Deutschland ein Freundschaftsspiel bestritten – gegen eine Auswahl der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Die Begegnung in Flensburg endete mit einem 4:3-Erfolg, hatte aber längst nicht nur eine sportliche Bedeutung.

Grönland gehört zum Königreich Dänemark

Das von US-Präsident Donald Trump umworbene Grönland liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent, gehört politisch aber ebenso wie die Färöer zum Königreich Dänemark.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der riskante Olympia-Plan: Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen

Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen Integration: Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung

Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung St. Nikolai: Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt

Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt Organspende : Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete

Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Uwe-Enkel wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim HSV & wie St. Pauli seinen Kader umbaut

wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim & wie seinen Kader umbaut 20 Seiten Plan7: Das Beatles-Musical startet, Melissa Etheridge über die Angst, die Trump schürt & Kultur-Tipps für jeden Tag

Offizielle Länderspiele können die Grönländer noch nicht bestreiten, weil sie kein Mitglied in einem internationalen Fußballverband sind. Der grönländische Fußballverband Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) hofft aber, dass sich daran etwas ändert: Er arbeitet darauf hin, 42. Mitglied im Kontinentalverband Nord- und Mittelamerikas und der Karibik (Concacaf) zu werden. Einen entsprechenden Aufnahmeantrag dazu hat KAK im Mai 2024 eingereicht.

Grönland mit Testspiel gegen Landesligisten TSV Kropp

Bis eine Entscheidung gefallen ist, muss das Team des aus Dänemark stammenden Trainers Morten Rutkjær auf anderem Weg Spielpraxis suchen. Für eine Woche ist die Mannschaft nach Skærbæk im deutsch-dänischen Grenzgebiet gereist. Bereits am Dienstag gab es ein 1:1 gegen das Reserveteam des dänischen Pokalfinalisten Silkeborg IF. Eine Partie gegen den deutschen Landesligisten TSV Kropp steht nach Verbandsangaben noch an.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Kontakt zu der dänischen Minderheit in Deutschland hatte ein gemeinsamer Bekannter in Silkeborg vermittelt. „Das Besondere an dem Spiel ist ja, dass es Länderspiel-Charakter hat, obwohl dies kein offizielles Länderspiel ist“, sagte der Teammanager der Auswahl von Sydslesvig, Kaj Andersen.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstellung „hin- und her gewürfelt“: Matthäus kritisiert DFB-Trainer Nagelsmann

Seine Mannschaft setzt sich aus Spielern aus Flensburg, Schleswig und Umgebung zusammen. Die meisten von ihnen spielen in der Landesliga oder Verbandsliga. (dpa/vb)