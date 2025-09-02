Diese Champions-League-Spiele zeigt Prime Video – DAZN mit Exklusiv-Spieltag

Die Pay-TV-Sender DAZN und Prime Video haben kurz vor dem Start der Champions League ihre Aufteilung der Übertragungsrechte bekannt gegeben.

Der Großteil aller Partien wird bei DAZN zu sehen sein, Exklusivrechte hat Prime lediglich an jeweils einer Partie während der ersten sieben Spieltage – immer am Dienstagabend und mit deutscher Beteiligung.

Champions League: Prime Video zeigt ein deutsches Spiel am Dienstag

Die Prime-Begegnungen jeweils um 21 Uhr sind Juventus gegen Borussia Dortmund (16. September), Pafos FC gegen Bayern München (30. September), Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain (21. Oktober), Paris gegen München (4. November), Dortmund gegen FC Villarreal (25. November), FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt (9. Dezember) und Tottenham Hotspur gegen Dortmund (20. Januar).

Der achte Spieltag am 28. Januar, der das Ende der zur Vorsaison eingeführten Ligaphase markiert, wird exklusiv von DAZN übertragen. Neben den Einzelpartien gibt es dann wieder eine XXL-Konferenz mit allen 18 Spielen. Insgesamt 186 von insgesamt 203 Partien sind damit bei dem Privatanbieter zu sehen.

Auch ab der K.o.-Phase übernimmt Prime wieder ein Dienstagsspiel, dabei hat der Sender das Erstwahlrecht. (sid/sd)