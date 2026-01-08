Fußball-Fans erfeut: Diese Bundesliga-Spiele sind auch im Free-TV zu sehen

Gute Nachrichten für die deutschen Fußball-Fans: RTL überträgt die Bundesliga-Flutlichtspiele Köln gegen Bayern München und Borussia Dortmund gegen Mainz 05 im Free-TV. Möglich ist dies durch eine Kooperation mit Sky Sport, wie der Sender mitteilte.

Die Partie von Spitzenreiter Bayern in Köln findet am 14. Januar statt, die Begegnung zwischen dem BVB und Mainz am 13. Februar (beide 20.30 Uhr). Beide Spiele sind neben der Free-TV-Übertragung parallel auch auf Sky zu sehen. Der Bezahlsender wird auch die komplette Moderation und Kommentierung übernehmen.

Bundesliga im Free-TV: Kooperation zwischen RTL und Sky

In der 2. Bundesliga zeigt RTL live Hertha BSC – FC Schalke 04 am 17. Januar und die Sonntagskonferenz am 18. Januar.

Die Übertragungen seien ein Sublizenz-Deal analog zu bereits getroffenen Vereinbarungen und nicht als Indikator für die geplante Fusion von RTL und Sky zu bewerten, teilte ein RTL-Sprecher mit.

Frankfurt gegen Dortmund auch bei Sat. 1

Auch an diesem Freitag, zum Re-Start der Bundesliga, wird es ein Spiel im Free-TV geben. Der Wintereinbruch in Deutschland soll den Wiederbeginn dabei offenbar nicht gefährden. „Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann“, teilte Eintracht Frankfurt mit. Die SGE empfängt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) den BVB zum Auftakt ins neue Jahr.

Deutschland erwartet aktuell Sturmtief „Elli“, das in den kommenden Tagen aber vor allem Nord- und Ostdeutschland treffen soll. In Frankfurt soll der Schneefall am Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Regen übergehen. Die Eintracht habe trotzdem über den Stadionbetreiber „vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz“, um das Stadion von Schnee und Glätte zu befreien. Mit den Behörden und dem DWD stehe der Verein „in engem Austausch“. (dpa/hmg)