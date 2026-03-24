Diese 44 WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv – Experte Müller ist „nervös“

Thomas Müller geht mit Vorfreude und ein klein wenig Lampenfieber in sein erstes Fußball-Turnier als Experte. Der langjährige Bayern-München-Star, der derzeit bei den Vancouver Whitecaps in Nordamerika aktiv ist, wird die Weltmeisterschaft im Sommer für MagentaTV kommentieren.

„Ich bin neugierig und ein bisschen nervös, wie mir das gelingen wird“, sagte der 36-Jährige bei der Vorstellung des Sendekonzepts der Telekom. Neben Müller werden auch der langjährige Dortmund- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sowie 2014-Weltmeister Mats Hummels als MagentaTV-Experten bei dem Turnier in Kanada, den USA und Mexiko im Einsatz sein.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele – Müller, Klopp, Hummels und Kemme dabei

Dazu engagierte die Telekom Ex-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Tabea Kemme als Expertin. Sie ist in der Bundesliga vielen als Expertin beim Sky-Topspiel bekannt und war bereits bei der WM 2022 in Katar bei MagentaTV zu sehen.

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Die Telekom zeigt über ihr kostenpflichtiges MagentaTV-Angebot alle 104 Partien der WM 2026, davon 44 exklusiv. Wie nun bekannt wurde, sind dies 32 Gruppenspiele, sechs Matches des Sechzehntelfinales, drei Achtelfinale, zwei Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei. Für die anderen 60 Partien wurde ein Sublizenzierungsvertrag mit ARD und ZDF abgeschlossen, darunter fallen auch die Partien der deutschen Mannschaft sowie die Halbfinals und das Endspiel, die alle somit im Free-TV laufen.

Neue WM-Konferenz an dritten Gruppenspieltagen

Ein neuer Service für die Zuschauer: MagentaTV führt eine WM-Konferenz an den dritten Gruppenspieltagen ein. Der Sender wird den jeweils letzten Spieltag aller zwölf Gruppen in entsprechend zwölf Konferenzen zeigen.

Zudem werden alle 104 WM-Spiele bei drei verschiedenen Magenta-TV-Sendern zu sehen sein: Fußball TV 1 zeigt das Hauptprogramm, Fußball TV 2 überträgt das Geschehen mit „Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten“, Fußball TV 3 werde der „Überraschungs-Kanal“ mit wechselnden Promis sowie Expertinnen und Experten.