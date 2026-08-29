Uli Hoeneß sieht den Einfluss von Jürgen Klopps langjährigem Berater Mark Kosicke beim DFB kritisch. Der neue Bundestrainer hält dagegen.

Jürgen Klopp ist die Kritik von Uli Hoeneß nach eigenen Worten egal. picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Rolle seines langjährigen Beraters Mark Kosicke beim Deutschen Fußball-Bund verteidigt. Kritik daran kann der 59-Jährige zwar nachvollziehen. Für berechtigt hält er sie aber nicht.

„Ich bin mir sicher, wir werden in einem Jahr über seine Rolle nicht mehr diskutieren, weil dann der Einfluss erkennbar sein wird“, sagte Klopp bei Sky am Rande des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.

Klopp über Hoeneß’ Worte: „Mir ist das völlig egal“

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Uli Hoeneß hatte zuvor den Eindruck eines „Friendly Takeover“ beim DFB beschrieben. Darauf angesprochen, wie diese Aussage bei ihm angekommen sei, antwortete Klopp: „Ja gar nicht, mir ist das auch völlig egal.“

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Er könne die Reaktionen dennoch verstehen. „Ich verstehe das total, es ist alles in Ordnung. Die Leute beurteilen Dinge, bevor wir irgendwas gemacht haben.“

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Klopp äußert sich zur Kritik an Kosicke

Viele neue Mitglieder im Team würden Vorschusslorbeeren bekommen, sagte Klopp. Kosicke dagegen werde „etwas kritisch beäugt, weil es die Rolle nicht gab“.

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Klopp erinnerte daran, dass vor seiner Verpflichtung immer wieder gefordert worden sei, nicht nur den Trainer auszutauschen. „Dann wechseln wir nicht nur den Trainer und dann sagen sie: ‚Das hätten wir ja jetzt auch nicht machen müssen‘“, sagte der Bundestrainer.

Mark Kosicke beim DFB: Darum vertraut Klopp ihm

Klopp arbeitet nach eigenen Angaben seit 20 Jahren mit Kosicke zusammen. In bestimmten Bereichen sei sein Berater „der Beste, den ich je getroffen habe“, bekräftigte der 59-Jährige.

Der Beste, den ich je getroffen habe. Jürgen Klopp über Marc Kosicke

„Wir müssen hier besser spielen und uns um alles andere auch kümmern, und ich bin Spezialist für bestimmte Bereiche. In anderen Bereichen gibt es bessere Menschen – und einer davon ist Mark Kosicke und deshalb ist er dabei.“

Kosickes neue Rolle nicht Bestandteil der DFB-Pressemitteilung

Klopps langjähriger Berater war bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers als eine Art Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation präsentiert worden. Bei der Vorstellungspressekonferenz in Frankfurt saß Kosicke in der ersten Reihe.

In der offiziellen DFB-Mitteilung zu Klopp tauchten Kosickes Name und seine Funktion allerdings nicht auf.

Neuendorf spricht von „wichtiger Schnittstelle“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte, Kosicke werde als „externer Mitarbeiter“ tätig sein. Gleichzeitig werde er „jeden Zugang im Verband“ erhalten.

Neuendorf bezeichnete ihn als „wichtige Schnittstelle“. Zudem sagte der DFB-Präsident: „Es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind.“

Hoeneß über Kosicke-Verpflichtung: „Das halte ich für falsch“

Genau dieser Punkt hatte unter anderem Hoeneß gestört. „Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern.

Er wisse nicht genau, welche Aufgaben Kosicke übernehmen solle, erklärte Hoeneß. Sein Fazit: „Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch.“ (dpa/mp)