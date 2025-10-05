Die Fans lieben ihn: Woltemade trifft schon wieder in England

Nick Woltemade präsentiert sich bei Newcastle United weiter in Topform. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen Nottingham Forest per Elfmeter für den Endstand und traf damit im dritten Pflichtspiel in Folge. In der englischen Premier League steht der Angreifer damit bei drei Treffern in vier Einsätzen.

Newcastle sprang durch den Erfolg ins Tabellenmittelfeld. Bruno Guimarães (58.) hatte die „Magpies“ in Führung gebracht, Woltemade (84.), dem unter der Woche beim 4:0 bei Union Saint-Gilloise sein erstes Champions-League-Tor gelungen war, traf dann vom Punkt perfekt in den Winkel. Bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit bekam er großen Beifall der heimischen Fans.

Crystal Palace kann Liverpool nicht überholen

Crystal Palace verpasste derweil den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Oliver Glasner unterlag in einem packenden Duell beim FC Everton mit 1:2 (1:0) und kassierte die erste Saisonniederlage. Der Senegalese Iliman Ndiaye (76.) und Jack Grealish (90.+3) drehten die Partie nach der Führung der Gäste durch den kolumbianischen Rechtsverteidiger Daniel Muñoz (38.).

Der kriselnde englische Meister FC Liverpool (15 Punkte) hatte am Vortag durch ein 1:2 (0:1) beim FC Chelsea die Tabellenführung an den FC Arsenal verloren. Der neue Spitzenreiter (16 Punkte) besiegte West Ham United 2:0 (1:0). (sid/mp)