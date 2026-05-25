„Die Bestürzung ist enorm“: Missbrauchs-Verdacht auf Schalke

Schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des FC Schalke 04: Es geht um den Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs an einem Zwölfjährigen. Der Verein hat Sofortmaßnahmen eingeleitet.

Gegen einen Mitarbeiter der Jugendabteilung des FC Schalke 04 wird wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs an einem Zwölfjährigen ermittelt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Münster mit.

Privaträume des Tatverdächtigen durchsucht

Der Verein wurde nach eigenen Angaben durch die Polizei Münster über die Ermittlungen informiert. Schalke erklärte, man habe „unverzüglich Sofortmaßnahmen zum Schutz der Spieler eingeleitet und arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen“.

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Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hatte die Mutter des Jungen am 18. April Anzeige bei der Polizei erstattet. Vier Tage später durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler die Privaträume des Tatverdächtigen.

Dabei wurde eine Vielzahl diverser Datenträger sichergestellt. Die Auswertung dauert nach Angaben der Behörden noch an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zuerst hatte die „WAZ“ über die Verbindung zu dem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga berichtet. Der FC Schalke 04 äußerte sich ausführlich zu dem Fall.

Schalke: Interne Prüfungen laufen

„Nach aktuellem Stand betreffen die Ermittlungen Sachverhalte, die sich außerhalb des Vereinsgeländes ereignet haben sollen“, teilte der Klub mit. Weiter hieß es: „Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht zu jeder Zeit an erster Stelle. Die Bestürzung über die Informationen ist daher enorm.“

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Schalke leitete zudem interne Prüfungen ein. Diese sind nach Angaben des Vereins noch nicht abgeschlossen.

Schalke verweist auf Schutzkonzept

„Der Verein unterstützt die behördliche Aufklärung vollumfänglich, steht mit allen Institutionen im Austausch und kooperiert mit ihnen uneingeschränkt“, teilte Schalke mit. Zugleich habe der Klub anwaltliche Unterstützung für die interne Prüfung hinzugezogen.

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Die Gelsenkirchener verwiesen außerdem auf ihr Schutzkonzept. „Der FC Schalke 04 ist sich seiner Verantwortung zum Schutz aller Kinder und Jugendlichen, die dem Verein anvertraut werden, bewusst und setzt sich daher entschieden gegen jegliche physische, psychische oder sexualisierte Gewalt ein“, erklärte der Verein. Dieser Auftrag sei 2023 in der Vereinssatzung verankert worden. (dpa/mp)