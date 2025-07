„Die beste Lösung“: Torwart-Legende fordert DFB-Rückkehr von Manuel Neuer

Keeperlegende Sepp Maier hat sich für ein Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft starkgemacht. Bundestrainer Julian Nagelsmann müsse „jetzt auf jeden Fall konkret über Manuel Neuer nachdenken“, sagte Maier (81) dem Nachrichtenportal t-online.

Nagelsmann hat Handlungsbedarf, weil Neuer-Nachfolger Marc-André ter Stegen nach einer neuerlichen Rücken-OP mehrere Monate ausfallen wird. Neuer war nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten und hatte seinem langjährigen Vertreter ter Stegen das Trikot mit der Nummer 1 überlassen. Als ter Stegen von Herbst 2024 bis Frühjahr 2025 mit einer Knieverletzung ausfiel, wurde er von Oliver Baumann und Alexander Nübel ersetzt.

Sepp Maier: „Es wäre ja auch nur bis zur WM“

Mit Blick auf die im September startende WM-Qualifikation und die Endrunde 2026 würde Maier an Nagelsmanns Stelle bei Neuer „anrufen und mit ihm darüber sprechen, ob er in dieser Situation jetzt der Nationalmannschaft wieder helfen würde. Es wäre ja auch nur bis zur WM, und nach dem Turnier kann Neuer ja dann wieder aufhören.“

Neuer (39) hatte sich bei seinem DFB-Abschied eine Hintertür zur Rückkehr offen gelassen. Ob der Kapitän des FC Bayern jetzt wirklich zurückkommen will, wisse er aber auch nicht, sagte Maier und scherzte: „Der ist ja frisch verheiratet und verliebt. Ob er da dann noch zur Nationalmannschaft darf, weiß man nicht.“

Maier betonte zwar, dass Nagelsmann auch „andere gute Torhüter im Kader“ habe und er Baumann oder Nübel „auf alle Fälle“ zutraue, als Nummer eins in die WM zu gehen. Eine Rückkehr von Neuer aber wäre „Die beste Lösung“ (sid/hen)