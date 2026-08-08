Bayern-Gerüchte? Die lassen Finn Jeltsch kalt. Das Stuttgarter Abwehr-Juwel hat stattdessen ein ganz anderes großes Ziel vor Augen – und träumt von einem Anruf von Jürgen Klopp.

Das angebliche Interesse des FC Bayern lässt Stuttgarts Abwehrtalent Finn Jeltsch kalt, dafür hat er umso mehr die Nationalmannschaft im Blick.

„Auf jeden Fall, das ist ganz klar mein Ziel. Für Deutschland zu spielen, war schon in den U-Nationalmannschaften etwas absolut Besonderes. Und falls sich Jürgen Klopp dann meldet, würde ich mich riesig freuen. Es ist ein großer Traum“, sagte der 20-Jährige im Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

Dass angeblich der deutsche Rekordmeister um ihn buhlt, hält das VfB-Juwel von sich fern. „Das habe ich auch gelesen. Aber das ist nichts, womit ich mich wirklich beschäftige. Mein voller Fokus liegt auf der anstehenden Saison mit dem VfB. Hier habe ich ein ideales Umfeld und kann Champions League spielen“, sagte Jeltsch. (sid/mp)