DFL und DAZN feiern Schlag gegen „größte illegale“ Streaming-Plattform

Der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist in Zusammenarbeit mit ihrem Rechtepartner DAZN ein wichtiger juristischer Erfolg im Kampf gegen Piraterie gelungen. Gemäß einer Gerichtsentscheidung wurde eine Sperranordnung gegen die Webseite „livetv.sx“ verhängt, der laut DFL-Mitteilung „größten illegalen Sport-Streaming-Plattform in Deutschland“.

Jene Streaming-Webseite sei seit mehr als 13 Jahren aktiv und stehe nach Schätzungen für einen erheblichen Anteil des illegalen Sport‑Streaming‑Konsums in der gesamten DACH‑Region. „Diese Entscheidung ist von großer Bedeutung für den Rechteschutz, ein Bereich, in den die Bundesliga seit vielen Jahren investiert und in dem sie umfassende Maßnahmen umsetzt“, sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel. Man könne nun „wirksamer denn je gegen illegale Streaming-Netzwerke vorgehen“.

Webseite „livetv.sx“ unterliegt nun Sperrmaßnahmen

DAZN-COO Ed McCarthy sprach von einem „Meilenstein im Kampf gegen den Diebstahl von Inhalten in Deutschland“. Das Urteil schütze „den Wert des Sports“ und schaffe „einen faireren, nachhaltigeren Markt“.

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Der Fall wurde über die CUII, Deutschlands Clearingstelle für Internetpiraterie, koordiniert. Die DFL und DAZN beteiligten sich unter anderem durch die Bereitstellung von Daten und Analysen zur Unterstützung der rechtlichen Schritte.

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Hintergrund des Verfahrens war, Rechteinhaber, Partner und Fans vor den erheblichen Risiken und Schäden zu schützen, die durch diese kriminellen Aktivitäten entstehen. Künftig unterliegt die Webseite „livetv.sx“ Sperrmaßnahmen, weitere rechtliche Schritte gegen verbundene Ableger würden noch geprüft. (sid/vb)