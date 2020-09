DFL gegen UEFA: Wirrwarr um Anzahl der Auswechslungen

Die seit Beginn der Corona-Krise geltenden Regeländerungen in der Bundesliga haben auch zu Beginn der kommenden Saison Bestand. So dürfen Klubs in der ersten und zweiten Liga weiterhin fünfmal während eines Spieles wechseln. Das bestätigte DFL-Boss Christian Seifert. Kurios: In der 3. Liga und der Nations League gilt die Regel nicht.

Um die Gesundheit der Spieler zu gewährleisten und die Belastung zu dosieren, dürfen die Bundesliga-Klubs weiterhin fünf mal pro Partie die Spieler wechseln. Die Klubs in der 3. Liga, der höchsten Spielklasse innerhalb des DFB, hingegen hatten sich mehrheitlich gegen fünf Wechsel ausgesprochen und kehren daher zum Saisonstart am 18. September zu drei Wechseln pro Spiel zurück.

UEFA und 3. Liga kehren zu drei Wechseln zurück

Dasselbe gilt für die anstehenden Nations-League-Spiele. So darf Bundestrainer Jogi Löw in den Spielen gegen Spanien und die Schweiz nur dreimal wechseln. Die UEFA hat die Rückkehr zur alten Regelung beschlossen - anders als zuletzt in den UEFA-Wettbewerben Champions League und Europa League. Ein kurioses Wechsel-Wirrwarr.