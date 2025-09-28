DFL fand kein passendes Bild für den VAR: Wolfsburg fassungslos nach Schiri-Patzer

Paul Simonis war nach der Niederlage gegen RB Leipzig bedient. „Für mich ist es unverzeihlich, solche Fehler zu machen“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 0:1 (0:1) am Samstag. Gemeint war jedoch nicht seine Mannschaft, sondern das Schiedsrichter-Team. Dieses hatte den Wolfsburgern einen vermeintlichen Handelfmeter verweigert.

Die Gastgeber protestierten, dass Assan Ouédraogo einen Schuss von Kilian Fischer mit abgespreiztem Arm abgefälscht habe (16.). Nach Prüfung durch den VAR ließ Schiedsrichter Robin Braun das Spiel jedoch weiterlaufen.

VfL-Trainer Simonis: „Es war eindeutig ein Handspiel“

Simonis zeigte sich über diese Entscheidung fassungslos: „Wir auf der Bank hatten schon früh gesehen, dass es ein Elfmeter war. Es war eindeutig ein Handspiel. Aber die einzige wichtige Person, die die Entscheidung trifft, hat es nicht gesehen oder nicht entschieden. Ich finde es wirklich schade, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Man hat die Möglichkeit, zu stoppen und zurückzuspulen.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Fest der Liebe: Das teuerste Jawort der Stadt

– Volksentscheid zum Klima: Die Nerven liegen blank

– Traurige Bilanz: Zwei tote Radfahrer in nur sieben Tagen in Hamburg

– Grippesaison: Darum sind schon so viele Hamburger krank

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: St. Pauli dringt auf neues Millerntor & HSV-Kapitän Miro Muheim über seine Rolle und große Ziele

– 28 Seiten Plan7: Fatih Akins neuer Film, Musik-Legende Graham Nash übers Weltstar-Sein und die USA & Neustart im Thalia-Theater

Auch VfL-Kapitän Maximilian Arnold fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Worüber reden wir? Ich finde, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Das verstehe ich nicht, das akzeptiere ich auch nicht. Das finde ich einfach nicht richtig. Ich habe immer das Gefühl, dass kann man in Wolfsburg so machen, das finde ich nicht gut.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Fan-Unfall in der Bundesliga: Dramatische Szenen in Heidenheim

Die DFL teilte Sky nach dem Spiel mit, man habe kein Bild gefunden, auf dem das Handspiel zu 100 Prozent sichtbar gewesen wäre. Die Wolfsburger stehen nach dieser Niederlage mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen Tabellenplatz zwölf. (sid/mp)