DFL beschließt Änderung der Nachspielzeit

In der Fußball-Bundesliga soll ab dem kommenden Jahr auch die Nachspielzeit sekundengenau angezeigt werden. Ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL) erklärte der Funke-Mediengruppe auf Nachfrage, „vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember, tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft“.

Bislang wird die Uhr nach 45 sowie 90 Minuten gestoppt, für Zuschauer und Mannschaften wird zusätzlich nur die Gesamtdauer der geplanten Nachspielzeit angezeigt. Künftig soll die zusätzliche Zeit für alle sichtbar neben der regulären Anzeigen bis zum Schusspfiff mitlaufen.

Für die Neuregelung ist eine Änderung der Spielordnung erforderlich, dies geschehe, teilte die DFL der Funke-Mediengruppe mit, „zur Steigerung der Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen und als verbesserter Service für Stadionbesucher“. Die endgültige Dauer der Nachspielzeit liegt auch nach der Reform im Ermessen der Schiedsrichter. (sid/fwe)