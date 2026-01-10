DFB verteilt günstige WM-Tickets: Welche Fans davon profitieren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird einen Teil der günstigsten Tickets für die WM 2026 an seine „treuesten“ Fans verteilen. Wie der Verband mitteilte, sollen die wenigen für 60 US-Dollar verfügbaren Karten zu 70 Prozent an Mitglieder des Fan Klub Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten gehen. Die restlichen 30 Prozent der rund 1600 verfügbaren günstigeren Vorrundentickets soll über Fanklub-Betreuer und eigenständige Fanklubs an deutsche Anhänger vergeben werden.

Grundvoraussetzung zum Erhalt eines der 60-Dollar-Tickets für die Gruppenphase oder die K.o.-Runde ist eine offizielle Registrierung für Tickets im Fanblock der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA. Deadline für eine Bewerbung ist der 13. Januar. Für das Auftaktspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston gibt es 581 Tickets für 60 US-Dollar. Gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) sind 395 Tickets in dieser Preiskategorie verfügbar, zum Gruppenabschluss gegen Ecuador dann 632 Karten.

Kritik an der FIFA für hohe Ticketpreise

Der Weltverband FIFA war zuletzt in zahlreichen Ländern und von einigen Fanorganisationen für die hohen Ticketpreise kritisiert worden. Als Reaktion darauf war Mitte Dezember die vergleichsweise günstigere Ticket-Kategorie angeboten worden, die nur den Fans qualifizierter Teams zur Verfügung steht.

Der neue „Basisrang“ ist zum Festpreis von 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel für alle 104 Begegnungen einschließlich des Finales erhältlich, der DFB kann dafür rund zehn Prozent seines Kontingents pro Spiel bereitstellen.

Die günstigsten Tickets über der sehr begrenzten Basis-Kategorie kosten bei den deutschen Vorrundenspielen bereits über 150 Euro, nach oben reichen die Preise bis hin zu 600 Euro. Die Preise für ein mögliches Finale am 19. Juli 2026 liegen im DFB-Kontingent zwischen 3580 und 7430 Euro pro Ticket. (sid/hmg)