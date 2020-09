DFB statt Niederlande: Darum entschied sich Jogis Neuer für Deutschland

Am kommenden Donnerstag könnte er sein erstes Spiel für Deutschland absolvieren. Robin Gosens steht im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Dabei hätte der Länderspiel-Neuling wegen der Herkunft seines Vaters auch für die Niederlande spielen können. Im Wettlauf mit dem damaligen Oranje-Trainer Ronald Koeman hatte der Bundestrainer aber immer die besseren Karten.



„Für mich war es einfach eine Entscheidung des Herzens, zu welchem Land ich mich mehr hingezogen fühle“, sagte Gosens der „Bild am Sonntag“ und bekräftige: „Und das ist Deutschland, schließlich bin ich hier aufgewachsen und meine Bindungen sind einfach stärker.“



Robin Gosens vor DFB-Debüt: „Entscheidung des Herzens“

Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo gehört für die Nations-League-Spiele am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz erstmals zum deutschen Aufgebot. Löw hatte Gosens eigentlich schon im März für die letztlich wegen der Corona-Pandemie abgesagte EM-Tests in Spanien und gegen Italien nominieren wollen.



Kein Wechsel? Robin Gosens bleibt bei Atalanta Bergamo

Nun tatsächlich berufen worden zu sein, bezeichnete der linke Außenbahnspieler als „Wahnsinns-Gefühl“. Gosens könnte nach Robert Huth, Thomas Hitzlsperger und Shkodran Mustafi der vierte Nationalspieler werden, der bei seinem Debüt kein Bundesliga-Spiel bestritten hat. Nach seiner Zeit bei Heracles Almelo in den Niederlanden wechselte er zu Atalanta.

Das könnte Sie auch interessieren: Rückkehr in die DFB-Elf? So sieht es Thomas Müller

Trotz ständiger Spekulationen über einen möglichen Wechsel sieht Gosens seine Zukunft beim Champions-League-Viertelfinalisten. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich auch nächstes Jahr dort spielen werde“, stellte er klar. Die deutschen Fans werden ihn in der kommenden Woche aber höchstwahrscheinlich trotzdem zu sehen bekommen. (dpa/rmy)