Er lernte sie über Instagram kennen: DFB-Star feiert Traumhochzeit auf Mallorca

Maximilian Mittelstädt hat aktuell gleich zwei große Themen im Kopf: Fußball und die Liebe. Der 28-jährige Linksverteidiger vom VfB Stuttgart steht mitten in der Vorbereitung auf die große Hochzeit mit Influencerin Lea Prinz. Nach der standesamtlichen Trauung an Silvester 2024 soll jetzt in dieser Woche auf Mallorca die große Feier steigen – mit Familie, Freunden und jeder Menge Gästen.

Geplant ist eine Traumhochzeit auf der Balearen-Insel. Während Mittelstädt mit dem VfB eine starke Saison inklusive DFB-Pokal-Triumph hingelegt hat, kümmerte sich vor allem Lea um die Organisation. Gegenüber der „Bild“ sagte der Nationalspieler: „Es ist Wahnsinn, was da alles an Vorbereitung und Arbeit drinsteckt. Ich hoffe, dass alles so wird, wie wir es uns vorstellen.“

Maximilian Mittelstädt: Flitterwochen auf den Malediven

Nach der Sause wollen die beiden in die Flitterwochen auf die Malediven starten. Ein bisschen Ruhe könnte Mittelstädt gut gebrauchen – denn sportlich lief es bei der Nationalelf zuletzt eher durchwachsen. Beim Final Four der Nations League gab’s ein 1:2 gegen Portugal und ein 0:2 gegen Frankreich. Mittelstädt stand im Halbfinale auf dem Platz – und war dabei nicht frei von Fehlern.

Gegen Portugal zeigte der Linksverteidiger einige Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Auch Ex-Nationalspieler Michael Ballack kritisierte nach dem Spiel die linke Abwehrseite deutlich. In seiner Rolle als Experte bei DAZN sagte Ballack: „Auf der linken Seite sind wir nur Durchschnitt – wenn überhaupt. Da müssen wir die Seite dicht kriegen, weil nach vorne relativ wenig kommt.“

Lea Prinz bei Instagram: „Jetzt wird’s ernst“

Privat scheint dagegen alles zu passen: Kennengelernt hatten sich Lea und Maximilian 2023 über Instagram, der Antrag kam im Sommer – ebenfalls auf Mallorca. Lea, die auf Instagram über 100.000 Follower hat, postete bereits Fotos von ihren Brautkleid-Anproben und schrieb in ihrer Story: „Jetzt wird’s ernst.“

Nach der Hochzeit und dem Inselurlaub geht’s für Mittelstädt am 9. Juli weiter – dann startet beim VfB Stuttgart die Vorbereitung auf die neue Saison. Dort gehört er längst zu den Leistungsträgern. In der Nationalelf aber muss er nachlegen, wenn er dauerhaft dabei bleiben will.