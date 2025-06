Bayern München eröffnet seine Jagd auf den 21. Triumph im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Dies ergab die Auslosung der ersten Runde am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund. Die Münchner haben den Pokal seit 2020 nicht gewonnen, in der Vorsaison schieden sie im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen aus. Ein deutlich schwereres Los erwischte Titelverteidiger VfB Stuttgart, der zu Zweitligist Eintracht Braunschweig reist.

Weil Meister Bayern und Pokalsieger Stuttgart am 16. August im Supercup aufeinander treffen, bestreiten sie ihre Duelle der ersten Pokal-Runde erst am 26./27. August. Alle übrigen Spiele werden vom 15. bis 18. August ausgetragen.

Bielefeld gegen Werder – RWE gegen den BVB

Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld bekommt es wie schon im Viertelfinale der vergangenen Saison mit Werder Bremen zu tun. Borussia Dortmund muss zum Reviernachbarn Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga, RB Leipzig zu Viertligist SV Sandhausen, Vizemeister Leverkusen zu Viertligist SG Sonnenhof Großaspach.

Insgesamt fünf Fünftligisten haben sich für die erste Runde qualifiziert, vier davon spielen gegen einen Erstligisten: Der FV Engers erwartet Eintracht Frankfurt, Atlas Delmenhorst die Borussia aus Mönchengladbach, FK Pirmasens den HSV und Hauptrunden-Debütant SV Hemelingen den VfL Wolfsburg.

Als „Losfee“ fungierte HSV-Sprinter Owen Ansah, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt über 100 Meter die Schallmauer von zehn Sekunden durchbrach (9,99 Sekunden). Das Finale findet am 23. Mai 2026 in Berlin statt. (sid/mp)