Ungewöhnlich: Warum ein DFB-Pokal-Halbfinale an einem Donnerstag steigt

Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Titelverteidiger VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird ausnahmsweise an einem Donnerstag ausgetragen. Damit stehen sich die beiden baden-württembergischen Rivalen erst am 23. April und nicht wie geplant am Dienstag oder Mittwoch der Woche gegenüber.

Das zweite Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, den 22. April. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der DFB bekanntgab. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr. Die Vorschlussrundenpartien waren ursprünglich für den 21. und 22. April vorgesehen.

Der Grund für die ungewöhnliche Ansetzung: Drei der vier DFB-Pokal-Halbfinalisten sind noch am Sonntag davor in der Bundesliga im Einsatz und hätten bei einer Dienstag-Ansetzung nur einen Tag Pause gehabt. Der VfB tritt am 19. April beim FC Bayern an, der SC Freiburg hat den 1. FC Heidenheim zu Gast.

Die Sonntags-Ansetzungen in der Bundesliga hängen auch damit zusammen, dass am Donnerstag die Rückspiele im Viertelfinale der Europa League mit dem VfB und Freiburg möglich wären.

Das DFB-Pokal-Finale in Berlin findet am 23. Mai statt. Im vergangenen Jahr gewann der VfB im Endspiel gegen Außenseiter Arminia Bielefeld den Titel. (dpa/ea)