DFB mit überraschender Äußerung zu Schiri-Fehler – Sky-Experte Hamann „sprachlos“

Nach dem umstrittenen Elfmeter im rheinischen Duell zwischen Köln und Leverkusen räumt der Schiedsrichter Unsicherheiten ein. Experten und Beteiligte äußern sich unterschiedlich zur Entscheidung.

Schiedsrichter Robert Hartmann hat seine umstrittene Elfmeterentscheidung im rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen im Nachhinein kritisch eingeordnet. Der Unparteiische erklärte nach dem 1:2 der Kölner bei Sky, dass er sich „besser fühlen würde, wenn ich hier auf Weiterspielen entschieden hätte“. „Wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand nach dem Spiel auf die Bilder schaue, muss ich sagen: Der Arm ist schon sehr, sehr nah am Körper“, erläuterte Hartmann dazu.

Video-Schiedsrichter greift nicht ein

Der Schiedsrichter hatte in der 41. Minute auf Handspiel von Eric Martel und damit auf Elfmeter für Leverkusen entschieden. Der VAR griff nicht ein. Den Strafstoß verwandelte Patrik Schick zum zwischenzeitlichen 1:0.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Check: Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive

Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive Der Buckelwal und die Rechten: Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan

Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan Paternoster verschwunden: Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er?

Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview

St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview 28 Seiten Plan 7: Künstlerin Peaches übers Älterwerden und die Lust an der Provokation

Hartmann erklärte später seine Wahrnehmung der Szene: „Ich stehe links von der Situation, nehme wahr, dass der Arm von Eric Martel ein Stück weit abgespreizt ist und er diesen Arm in die Flugbahn des Balles mitführt. Deswegen habe ich auch auf Elfmeter entschieden.“

Schiri macht Didi Hamann fassungslos

Die Einordnung von Schiedsrichter Hartmann machte Sky-Experte Dietmar Hamann „sprachlos“: „Der spielt mit dem Arm den Ball. Wir spielen Fußball und das ist ein absichtliches Handspiel für mich“, sagte der Ex-Profi.

Verursacher Martel betonte indes: „Mehr als den Arm hinter meinem Körper zu lassen, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich ihn sonst hintun soll. Deswegen finde ich es ein Stück weit hart, dass man sich das nicht mal draußen anschaut.“ Auch sein Trainer René Wagner sah in der Szene keinen Elfmeter.

Das könnte Sie auch interessieren: Er traf noch gegen Mainz: Dieser Star wird den FC Bayern definitiv verlassen

Einen Tag nach der Partie ordnete Alex Feuerherdt als Sprecher der DFB-Schiedsrichter GmbH gegenüber dem „Kicker“ das Handspiel Martels als „nicht strafbar“ ein. „Die Armhaltung ist das ausschlaggebende Kriterium“, sagte Feuerherdt. „Der Spieler bewegt den Arm hinter den Körper, versucht durch die Armhaltung das Handspiel zu vermeiden. In solchen Fällen soll nicht auf strafbares Handspiel entschieden werden.“ (dpa/ch)