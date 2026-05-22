Sorgen um DFB-Keeperin: Ann-Katrin Berger mit Bauchverletzung ins Krankenhaus

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat bei einem internationalen Spiel ihres Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten.

Wie der Klub aus den USA am Donnerstag mitteilte, werde Berger derzeit in Mexiko von Medizinern und Mannschaftsärzten „untersucht und betreut“. Die Verletzung stammt aus dem Halbfinale des Concacaf W Champions Cup gegen Club América Femenil am Mittwoch, beim 1:4 musste sie in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Ann-Katrin Berger verletzt sich bei Zusammenprall

Nach Medienberichten war Berger nach einem Zweikampf minutenlang auf dem Feld behandelt und dann mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Anschließend ging es für sie in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

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Berger (35) hatte zuletzt im April gegen Österreich (0:0) im Tor der deutschen Nationalmannschaft gestanden, die nächsten Spiele des DFB-Teams in der WM-Qualifikation stehen kurz bevor: Am 5. Juni geht es in Köln gegen Norwegen, am 9. Juni in Ljubljana gegen Slowenien. Deutschland kann die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Köln vorzeitig perfekt machen. Nach den Punktverlusten gegen Österreich führt Deutschland die Gruppe A4 nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an. (sid/tb)