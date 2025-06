DFB-Frauen beziehen ihr EM-Quartier im „angesagtesten Luxus-Resort“

Die Titelmission der DFB-Frauen nimmt Fahrt auf. Im Quartier in Zürich warten beste Bedingungen.

Christian Wück nahm noch freundlich die Gastgeschenke des Hotelpersonals entgegen, als Giulia Gwinn und all die anderen Gipfelstürmerinnen bereits bestens gelaunt ihre neue „Wohlfühloase“ betraten. Umgehend erkundeten die neugierigen deutschen Fußballerinnen nach ihrer Ankunft in Zürich das stylische Fünf-Sterne-Hotel, das sie bei ihrer EM-Titelmission so schnell nicht verlassen wollen.

DFB-Frauen wohnen in Zürich im „FIVE“-Hotel

„Ich bin hier, um Europameister zu werden. Die anderen Mädels auch. Alles andere wäre der falsche Weg“, sagte Offensivspielerin Linda Dallmann nach der Ankunft bei hochsommerlichen Temperaturen am Montag. Auch Innenverteidigerin Rebecca Knaak betonte, dass das DFB-Team mit „ganz hohen Erwartungen an uns selbst“ in die Schweiz gereist sei: „Wir wollen der ganzen Nation guten Fußball bieten.“

Der DFB-Teambus vor dem „FIVE“-Hotel in Zürich picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow Der DFB-Teambus vor dem „FIVE“-Hotel in Zürich

Darauf vorbereiten können sich die Spielerinnen im „angesagtesten Luxus-Resort der Stadt“, so lautet jedenfalls der Slogan des „FIVE“-Hotels. Schicke Restaurants und einen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool warten, aber auch eine imposanter Blick über Zürich. In unmittelbarer Nähe gibt es dazu eine Vielzahl an Cafés und Shoppingmöglichkeiten. Bis zu 430 Euro kostet die Nacht derzeit.

Gwinn: „Eine ganz schöne Unterkunft gefunden“

Das Quartier nahe des Uetliberges war zwar nicht die erste Wahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), dennoch wirkt es wie ein krasser Gegensatz zum WM-Debakel 2023. Beim blamablen Vorrundenaus war das deutsche Team noch abgelegen in Wyong untergebracht, die australische Einöde hatte bei den Spielerinnen für reichlich Frust gesorgt.

„Wenn man vier Wochen bei einem Turnier ist, und dann wirklich abgeschottet ist, ist das nicht gerade förderlich, um gut zu performen“, sagte Kapitänin Gwinn. Diesmal habe das Team aber „eine ganz schöne Unterkunft gefunden“, in der sich die Spielerinnen „frei bewegen“ könnten.

Schüller: „Unser Zusammenhalt macht uns besonders stark“

Daher werde es „keine Ausreden geben“, sagte Wück, das Quartier solle sich zu einer Art „Wohlfühloase“ entwickeln. Auch Besuche der Familie und von Freunden im Teamhotel sind jeweils an den Tagen nach den Spielen gestattet. „Das war auch ein Wunsch der Spielerinnen“, sagte Wück.

Die deutschen Fußball-Frauen bereiten sich aktuell auf die EM in der Schweiz vor. imago images / Jan Huebner Die deutschen Fußball-Frauen bereiten sich aktuell auf die EM in der Schweiz vor.

Die Stimmung im Team, das war bereits in der Herzogenaurach deutlich geworden, könnte derzeit kaum besser sein. „Dieser Zusammenhalt“, betonte Torjägerin Lea Schüller, mache die deutsche Auswahl „besonders stark. Das ist wirklich unglaublich – so habe ich das noch nicht erlebt.“

Am Freitag Auftaktspiel gegen Polen

Dass die Vorbereitung aus Wücks Sicht bislang „sehr positiv“ und ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist, schürt weitere Hoffnung. Am Freitag (21 Uhr/ARD und DAZN) steht für den achtmaligen Europameister in St. Gallen das erste Gruppenspiel gegen Polen an, danach geht es in der Gruppe C gegen Dänemark (8. Juli/Basel) und Schweden (12. Juli/Zürich).

Dem DFB-Team bleiben wenige Tage, um im knapp 15 Minuten vom Hotel entfernten Sportzentrum Buchlern an letzten Details zu arbeiten. Am Dienstagvormittag steht dort die ersten Einheit auf dem Programm. „Wir sind top vorbereitet in einem Top-Basecamp untergebracht“, betonte Wück, daher liege es „an uns, wie die EM verläuft“.(sid/abl)