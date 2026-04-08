„Du musst ihn mitnehmen“: Experten fordern Neuers DFB-Rückkehr – der ist genervt

Nach seinem Gala-Auftritt in der Champions League mehren sich die Rufe nach einem DFB-Comeback von Torhüter Manuel Neuer bei der Fußball-WM. „Es müssen die besten Spieler zur WM, und Manu ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt“, sagte Neuers früherer Teamkollege und Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes dem Nachrichtenportal t-online: Es sei eine Entscheidung des Profis von Bayern München, „die er selbst getroffen und Nachfragen klar dementiert hat, aber aus meiner Sicht musst du ihn mitnehmen“.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach sich nach dem Erfolg der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid (2:1) ebenfalls für eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ins DFB-Team aus. „Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft“, sagte Matthäus bei Sky Austria. Er hoffe, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann das Spiel gesehen habe. Er wisse aber auch, ergänzte Matthäus in der Bild, „dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt.“

Erst am Wochenende hatte Matthäus behauptet, dass das Tischtuch zwischen Neuer und dem früheren Bayern-Coach Nagelsmann „so zerschnitten“ sei, „das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen“.

Bleibt Neuer standhaft?

Der frühere Bundesliga-Profi Jan Age Fjörtoft forderte in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky Austria ein Umdenken des Bundestrainers, der mit dem Hoffenheimer Oliver Baumann als Nummer eins in die USA, Mexiko und Kanada reisen will. „Wie kommst du auf diese Idee, wenn du Manuel Neuer jetzt siehst? Welches Land auf der ganzen Welt nimmt seinen besten Torwart nicht mit?“, fragte Fjörtoft: „Wenn Nagelsmann ihn anruft und sagt: Willst du mein erster Torwart sein? Dann spielt er, das wissen wir alle.“

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Neuer rückte am Dienstagabend nicht von seinem Rücktritt aus dem DFB-Team ab. „Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?“, sagte der 40-Jährige. „Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft“, betonte er, „ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern.“ (sid/ch)