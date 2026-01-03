Deutschland-Schreck bei der WM 1994: Trauer um bulgarische Legende

Der frühere bulgarische Nationaltrainer Dimitar Penev ist tot. Der Coach, der Bulgarien bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA sensationell ins Halbfinale geführt hatte, starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Auf dem Weg ins WM-Halbfinale hatte Bulgarien vor 32 Jahren im Viertelfinale die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Berti Vogts völlig überraschend ausgeschaltet. In East Rutherford gab es damals gegen den Titelverteidiger ein 2:1 für die von Penev trainierten Bulgaren, die sich dann im Halbfinale Italien mit 1:2 geschlagen geben mussten.

Penev war bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts

Nach der Führung durch einen Elfmeter von Lothar Matthäus (47.) glich Bulgariens Superstar Hristo Stoichkov (FC Barcelona) per Traumfreistoß aus (74.), ehe ausgerechnet HSV-Profi Yordan Lechkov per Kopf Bodo Illgner zum Siegtreffer überwand (79.).

Eine Blamage für Deutschland, das 1990 in Italien triumphiert hatte und 1996 in England unter Vogts Europameister werden sollte. Penev und seine Bulgaren verloren das Spiel um Platz 3 gegen Schweden mit 0:4, wurden in der Heimat aber als große Helden gefeiert.

Penev galt als eine der bekanntesten Fußball-Persönlichkeiten Bulgariens und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.

„Dies ist ein schwarzer Tag nicht nur für den bulgarischen Fußball“

„Dies ist ein schwarzer Tag nicht nur für den bulgarischen Fußball, sondern auch für den heimischen Sport und für unsere Gesellschaft insgesamt – eine wahre Legende wie Dimitar Penev hat uns verlassen”, sagte Verbandschef Georgi Ivanov: „Er war ein Mensch, der von absolut allen in Bulgarien geliebt und respektiert wurde.“ (dpa/lam)