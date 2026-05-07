Deutscher WM-Gegner: Mini-Nation bereitet sich an der Nordsee vor

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curaçao absolviert einen Teil seiner Vorbereitung auf das WM-Abenteuer an der niederländischen Nordseeküste. Vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bezieht der Neuling ab dem 25. Mai ein Trainingslager in Noordwijk. Schon am 12. Mai gibt Nationaltrainer Fred Rutten seinen Kader für die WM-Premiere des Inselstaates bekannt.

Bevor es am 3. Juni zurück nach Curaçao geht, bestreitet das Team noch ein Testspiel in Glasgow gegen Schottland (30. Mai). In der Heimat steht dann die Generalprobe gegen Aruba an (6. Juni). Einen Tag später reist der Tross ins WM-Quartier nach Boca Raton/Florida.

Curaçao startet gegen das DFB-Team in die WM

In seinem ersten Spiel überhaupt bei einer WM ist Curaçao am 14. Juni in Houston gegen das deutsche Nationalteam gefordert (19 Uhr/ARD und MagentaTV). Es folgen die Duelle mit Ecuador in Kansas City (21. Juni) sowie der Elfenbeinküste in Philadelphia (25. Juni).

Das könnte Sie auch interessieren: „Was läuft bei so einem falsch?“ Aytekin bekam den Hass eines Arztes ab

Der Karibikstaat, ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs der Niederlande, ist mit seinen rund 150.000 Einwohnern die kleinste Nation, die bislang an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Dick Advocaat hatte Curacao zur erfolgreichen Qualifikation geführt. Er trat wenig später aus familiären Gründen zurück. Rutten, einst Trainer bei Schalke 04, ist seit Februar im Amt. (sid/vb)