Deutscher U21-Star fordert sein Geburtsland Italien heraus: „Die sollen herkommen!“

U21-Stürmer Nicoló Tresoldi hofft im EM-Viertelfinale auf ein Duell mit seinem Herkunftsland Italien. „Auf jeden Fall, die sollen herkommen. Ich habe richtig Bock“, sagte der 20-Jährige bei Sat.1: „Wenn wir Europameister werden wollen, müssen wir jede Mannschaft schlagen.“

Italien spielt am Dienstagabend (21 Uhr/ran.de und Joyn) in Trnava gegen Spanien um den Gruppensieg in der Gruppe A, gegen einen der beiden EM-Rekordsieger muss anschließend die DFB-Auswahl zum K.o.-Runden-Auftakt ran – je nach eigener Platzierung. „Das sind zwei Top-Nationen, das macht einfach Spaß, egal ob Spanien oder Italien“, sagte Tresoldi, der zur kommenden Saison von Zweitligist Hannover 96 zum belgischen Erstligisten Club Brügge wechselt.

Tresoldi: „Wir wollen ungeschlagen bleiben“

Der Sohn eines Italieners und einer Argentinierin, geboren in Cagliari auf Sardinien, könnte in Zukunft auch für die italienische A-Nationalmannschaft auflaufen. In 13 Einsätzen für die U21 erzielte er bislang sechs Tore, zuletzt den Fhrungstreffer beim 4:2-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien, mit dem sich die DFB-Auswahl vorzeitig für das Viertelfinale qualifizierte.

Das könnte Sie auch interessieren: Knipser Woltemade jagt EM-Torrekord von zwei Ex-HSV-Stürmern

Zuvor will Tresoldi aber noch den Gruppensieg. „Wir sind gut genug, um auch England zu schlagen. Wir wollen ungeschlagen bleiben – und dann schauen wir mal“, sagte er mit Blick auf den eigenen Vorrundenabschluss am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen den Titelverteidiger.