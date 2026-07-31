Plötzlicher Trainerwechsel bei Newcastle United - Eddie Hower soll deutsche Nachbesetzung bekommen.

Das kommt überraschend: DFB-Stürmer Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Trainer – aus Deutschland.

Demnach hat der bisherige Coach Eddie Howe den Premier-League-Klub darüber informiert, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt und eine Pause einlegen will.

Die Nachfolge soll der Deutsche Matthias Jaissle antreten, der aktuell bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig ist.

Anzeige

Matthias Jaissle soll Trainer von Newcastle United werden

Im November 2021 wurde der 48-jährige Howe Trainer der „The Magpies“. Nach der Übernahme durch den saudischen Staatsfonds wurde ihm die Aufgabe zuteil, sie zu einem etablierten Champions-League-Klub zu formen.

Anzeige

Die beiden DFB-Spieler Nick Woltemade und Malick Thiaw von Newcastle United. IMAGO / Every Second Media

Trotz großer Investitionen hatte der Klub aus dem Norden Englands in der vergangenen Saison aber nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch hatten sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt, die nun aber doch endet. Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel ein 1:4 gegen Bristol City kassiert.

Saudischer Staatsfond hat United übernommen

Anzeige

Ein Nachfolger stehe wohl auch schon fest. Es soll Matthias Jaissle sein, der aktuell Cheftrainer von Al-Ahli ist. Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien verbrachte der 38-Jährige von 2021 bis 2023 eine erfolgreiche Zeit bei Red Bull Salzburg und führte sie zweimal in Folge zum Gewinn der österreichischen Bundesliga.

Bei RB Leipzig war er als Assistent von Sebastian Hoeneß und Alexander Zorniger im Jugendbereich tätig. Jaissle würde im St. James Park auch auf deutsche Profis treffen. Nick Woltemade und Malick Thiaw stehen beide seit 2025 unter Vertrag beim viermaligen englischen Meister. (mit Material der dpa)