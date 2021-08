Deutscher Nationalspieler: Chelsea-Profi von Trainer Thomas Tuchel begeistert

Erst seit vier Pflichtspielen ist Ex-Paris Trainer Thomas Tuchel bei seinem neuen Verein FC Chelsea und schon hat er für Begeisterung bei einem Profi gesorgt.

Antonio Rüdiger ist beim FC Chelsea voll des Lobes über seinen neuen Trainer Thomas Tuchel. „Der wichtigste Eindruck, den er hinterlassen hat, ist: Er weiß, was er will“, sagte der Innenverteidiger bei Sky, „er hat seine Art Fußball zu spielen, was für viele Spieler positiv ist. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Ergebnissen wider. Das ist ein guter, positiver Start für ihn.“

Chelsea: Rüdiger gehört unter Tuchel wieder zur Stammelf

Unter dem neuen Coach gehört Rüdiger wieder zur Stammelf. „Mit der Bank kann man sich als Fußballer nicht zufriedengeben. Man möchte mehr, man möchte spielen. Daher ist das positiv für mich“, sagte der 27-Jährige.

Zu seinen deutschen Teamkollegen Timo Werner und Kai Havertz pflegt er ein gutes Verhältnis, will beide bei ihrem ersten Auslandseinsatz unterstützen. „Hier ist das jetzt Neuland für sie, und mein Job ist, ihnen zu helfen. Ich spreche ihnen Mut zu und bin einfach da für sie. Aber am Ende des Tages müssen sie auf dem Feld ihre Arbeit selbst machen“, sagte Rüdiger.

Nicht nur die Spieler scheint Tuchel auf seiner Seite zu haben, sondern auch die Ergebnisse. Von den ersten vier Pflichtspielen unter dem ehemaligen Dortmund-Trainer konnten die Blues drei gewinnen und sind so in der Premier League wieder auf Platz fünf vorgerückt. (sid/jb)