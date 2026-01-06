Deutscher besiegelte es: Trainer fliegt bei Traditionsklub nach 32 Tagen raus!

Der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow hat sich nach nur 32 Tagen im Amt von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Die sofortige Vertragsauflösung gab der amtierende Champion am Montag zwei Tage nach der 1:3-Pleite im „Old Firm“ gegen die Glasgow Rangers um den deutschen Coach Danny Röhl bekannt. Der Nordire Martin O’Neill übernimmt ein zweites Mal in dieser Saison interimsweise, diesmal soll er bis zum Ende der Spielzeit bleiben.

„Ich bin wirklich erfreut, ja sogar sehr geehrt, dass ich gebeten wurde, die Mannschaft wieder zu trainieren“, sagte O’Neill, der Celtic schon nach dem Aus von Brendan Rodgers im Oktober 2025 übernommen hatte und in seinen acht Spielen an der Seitenlinie sieben Siege holte: „Ich werde alles daran setzen, uns wieder in die Erfolgsspur zu bringen.“

Nancy holte nur zwei Siege aus acht Celtic-Spielen

Der Franzose Nancy hatte Celtic erst am 4. Dezember 2025 übernommen und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, zuvor hatte der 48-Jährige Columbus Crew in der Major League Soccer (MLS) trainiert. In den vergangenen acht Pflichtspielen holte Celtic unter Nancy jedoch nur zwei Siege, am Samstagabend war es nach der Pleite im Derby vor dem Celtic Park zu massiven Protesten gegen den Coach gekommen. Auch Nancys Assistenten mussten den Verein verlassen, zudem ging auch der Sportliche Leiter Paul Tisdale.

„Ich weiß, wir hätten uns alle gewünscht, dass es unter Wilfried anders gelaufen wäre“, sagte O’Neill, der von 2000 bis 2005 auch schon einmal länger als Celtic-Coach agierte: „Er ist ein feiner Kerl, und ich bin sicher, dass er auch weiterhin Erfolge feiern wird, daran habe ich keinen Zweifel.“

In der Tabelle liegt der 55-malige Meister trotz der Krise punktgleich mit den Rangers auf Rang zwei, der Abstand auf Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt sechs Punkte. (sid/lam)